صالح يلتقي نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في روما

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح التقى، اليووم، الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا".

يشار الى رئيس الجمهورية برهم صالح وهو في طريق عودته من مؤتمر دافوس في سويسرا، اليوم، زار إيطاليا في زيارة قصيرة للقاء قداسة البابا في حاضرة الفاتيكان".



وأضاف ان "زيارة صالح جاءت التباحث حول حاجة المنطقة والعالم للسلام والوئام، إضافة إلى جدول أعمال زيارة قداسة البابا المرتقبة للعراق".