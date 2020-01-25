بالفيديو.. المطالبة باخراج القوات الاجنبية

هتافات واعلام ولافتات رفعها مئات الاف من العراقيين في تظاهرات وسط بغداد ضد التواجد الاميركي في العراق بعد دعوة السيد الصدر للتظاهر والمطالبة باخراج جميع القوات الاجنبية من العراق. متظاهرون اكدوا على سلمية التظاهرات حيث شارك فيها مختلف الطوائف من جميع المحافظات مصطحبين عوائلهم منددين بالتواجد الاميركي في البلاد.

الدعوات لاخراج جميع القوات الاجنبية من العراق واخلاء القواعد العسكرية تصاعدت بعد انتهاك السيادة العراقية باستهداف قوات الحشد الشعبي واغتيال الشهيد المهندس والجنرال الايراني قاسم سليماني في مطار بغداد ما اثار استهجان البرلمان العراقي وصوت على قانون اخراج القوات الاميركية .

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