سائرون: تظاهرات الأمس عكست وجهاً مشرقاً لشعب يرفض الاحتلال

وذكر التحالف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "يوم أمس كان لصوت الشعب القول الفصل في تحديد الخيارات الوطنية ودعم المواقف الرافضة للوجود الاجنبي عموما والأميركي على وجه الخصوص".

وأضاف، أن "تظاهرات الأمس المليونية رسالة واضحة المعاني والدلالات عكست وجهاً مشرقاً لشعب يرفض الاحتلال ويطالب بسيادته على أرضه، وعلى العالم أجمع أن يحترم هذا الصوت هكذا هي الديمقراطية بمعانيها الإنسانية والتي تضمن حق الشعوب في المطالبة بحقوقها المشروعة ومن أهم هذه الحقوق احترام سيادة الأوطان وعدم التعدي عليها".



وتابع البيان، أن "تحالف سائرون يقف بكل احترام لملايين المتظاهرين الذين هتفوا لسيادة العراق واستقلاله، كما يعلن التزامه بما جاء في بيان سماحة السيد القائد مقتدى الصدر الذي يحمل عمقاً في المعاني والرؤية والواقعية السياسية في التعاطي مع الأحداث المهمة، ونأمل من جميع القوى الوطنية والحكومة العراقية العمل على تطبيق النقاط الجوهرية في بيان سماحته لتجنيب العراق شر الحروب ولكي نستعيد سيادة وطننا بالطرق القانونية والسياسية والدبلوماسية حفاظا على دماء العراقيين واستقرار الوطن".وشهدت منطقتا الكرادة والجادرية وسط العاصمة بغداد، صباح أمس الجمعة، "تظاهرة مليونية" دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رفضاً للوجود الأميركي في البلاد.

وأعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أمس الجمعة، عن "توقف مؤقت" لمقاومة الوجود الاجنبي في العراق، فيما اشار الى جملة مطالب والتزامات تحدد العلاقة بين العراق والدول الاجنبية.