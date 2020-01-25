رفع ثلاث خيام للمعتصمين من ساحة الساعة وسط الديوانية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "رفع ثلاث خيام من ساحة الساعة في الديوانية من اصل ١٠٥ خيمة متواجدة في الساحة".

جاء ذلك بعد تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاخيرة، والتي اعرب فيها عن اسفه وعتبه على من شكك به من متظاهري ساحة التحرير وسط بغداد وباقي المحافظات ممن كان بحسب وصفه "سنداً لهم"، فيما نوه قائلا "سأحاول أن لا اتدخل بشأنهم لا بالسلب ولا بالإيجاب حتى يراعوا مصير العراق وما آل إليه من خطر محدق يتخطفه الجميع من الداخل والخارج بلا هوادة ولا رحمة".