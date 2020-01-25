رفع ثلاث خيام للمعتصمين من ساحة الساعة وسط الديوانية

أفاد مصدر أمني، السبت، بأن عددا من المعتصمين في ساحة الساعة وسط الديوانية رفعوا ثلاث خيام تعود لهم.
جاء ذلك بعد تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاخيرة، والتي اعرب فيها عن اسفه وعتبه على من شكك به من متظاهري ساحة التحرير وسط بغداد وباقي المحافظات ممن كان بحسب وصفه "سنداً لهم"، فيما نوه قائلا "سأحاول أن لا اتدخل بشأنهم لا بالسلب ولا بالإيجاب حتى يراعوا مصير العراق وما آل إليه من خطر محدق يتخطفه الجميع من الداخل والخارج بلا هوادة ولا رحمة".
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