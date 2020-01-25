رسمياً.. 22 نادياً في دوري الكرة الممتاز 2021

وتجتمع اللجنة الان مع ممثلي اندية الدوري الممتاز، في فندق شيراتون بالعاصمة بغداد بحضور ممثلي جميع الأندية.

وتم الاتفاق على إقامة الدوري الممتاز من 22 نادياً، حيث قررت اللجنة ان تكون المشاركة في الدوري الحالي، اختيارية وليست اجبارية.



وقررت اللجنة ايضاً، إقامة دوري الدرجة الاولى وسيتم تحديد الالية في وقت لاحق، حيث سيتم صعود فريقين للدوري الممتاز الموسم المقبل.

يذكر ان خمسة اندية أعلنت انسحابها من الدوري الممتاز وهي: السماوة والكرخ والقاسم والديوانية زاخو.