2020-01-25 | 10:25
المصدر:
610 مشاهدة
أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إقامة دوري الكرة الممتاز للموسم المقبل 202-2021 بمشاركة 22 نادياً.
وتم الاتفاق على إقامة الدوري الممتاز من 22 نادياً، حيث قررت اللجنة ان تكون المشاركة في الدوري الحالي، اختيارية وليست اجبارية.
وقررت اللجنة ايضاً، إقامة دوري الدرجة الاولى وسيتم تحديد الالية في وقت لاحق، حيث سيتم صعود فريقين للدوري الممتاز الموسم المقبل.
يذكر ان خمسة اندية أعلنت انسحابها من الدوري الممتاز وهي: السماوة والكرخ والقاسم والديوانية زاخو.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. 22 نادياً في دوري الكرة الممتاز 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.