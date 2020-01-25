صالح للبابا: التعايش السلمي الطريق الوحيد للقضاء على التطرف

اعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، أن التآخي والتعايش السلمي هو الطريق الوحيد للقضاء على التطرف بكل أشكاله، فيما أكد البابا فرنسيس ضروري المضي بدعم استقرار العراق.
وأكد صالح، بحسب البيان، أن "التآخي والتعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين والأطياف الأخرى هو الطريق الوحيد للقضاء على التطرف بكل أشكاله وأنواعه"، مضيفاً أن "جرائم الإرهاب التي طالت كل المكونات العراقية لا تمتّ إلى تعاليم الدين الإسلامي السمحاء بصلة".
وتابع، أن "حل الأزمات التي تعاني منها المنطقة يأتي عبر الحوار والتفاهم، وأنه من المهم تعزيز الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة"، مشدياً بـ"المواقف الصادقة للبابا في الحث على الوحدة والالتئام بين العراقيين جميعاً، وحرص ودعوات قداسته من أجل ترسيخ الامن والسلم، والعيش المشترك بين اتباع الديانات السماوية والحيلولة دون المزيد من التصعيد إقليمياً ودولياً".
بدوره، أكد البابا فرنسيس "ضرورة المضي بدعم استقرار العراق"، مشيراً إلى "أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم وتعزيز التعايش السلمي لترسيخ المحبة والسلام والاعتدال".
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