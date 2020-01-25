انسحاب خمسة أندية من المشاركة في دوري الكرة الممتاز

رياضة 2020-01-25 | 09:41 1,957 مشاهدة Advertisements تعقد لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الان، اجتماعاً مع ممثلي أندية الدوري الممتاز في فندق عشتار شيراتون ببغداد. ويأتي الاجتماع بغية التوصل إلى آلية مناسبة لعودة منافسات المسابقة من جديد . وقررت اندية سماوة والكرخ والقاسم والديوانية زاخو الانسحاب من المشاركة في الدوري الممتاز بسبب الازمة المالية التي تعاني منها هذه الأندية.



وصوتت الأندية على اقامة دوري الكرة من 3 مجاميع بنظام الذهاب والإياب. وصوتت الأندية على اقامة دوري الكرة من 3 مجاميع بنظام الذهاب والإياب. وتم التصويت على تأهل ناديين من كل مجموعة الى المرحلة الثانية، بعدها ستلعب الاندية الـ 6 المتأهلة، دوري من مرحلة واحدة لتحديد البطل. وحددت اللجنة يوم 20 شباط، موعداً لإقامة الدوري بضيافة ملاعب إقليم كردستان، حيث يتأهل عن كل مجموعة فريقين للدور النهائي الذي سيلعب في العاصمة بغداد بتاريخ يحدد لاحقاً دوري لمرحلة واحدة لتحديد البطل. المحرر: محمد خليل

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