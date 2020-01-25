انسحاب خمسة أندية من المشاركة في دوري الكرة الممتاز

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2020-01-25 | 09:41
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وقررت اندية سماوة والكرخ والقاسم والديوانية زاخو الانسحاب من المشاركة في الدوري الممتاز بسبب الازمة المالية التي تعاني منها هذه الأندية.
وصوتت الأندية على اقامة دوري الكرة من 3 مجاميع بنظام الذهاب والإياب.
وتم التصويت على تأهل ناديين من كل مجموعة الى المرحلة الثانية، بعدها ستلعب الاندية الـ 6 المتأهلة، دوري من مرحلة واحدة لتحديد البطل.
وحددت اللجنة يوم 20 شباط، موعداً لإقامة الدوري بضيافة ملاعب إقليم كردستان، حيث يتأهل عن كل مجموعة فريقين للدور النهائي الذي سيلعب في العاصمة بغداد بتاريخ يحدد لاحقاً دوري لمرحلة واحدة لتحديد البطل.
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