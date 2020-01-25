أمطار وغيوم.. الأنواء تنشر حالة الطقس لخمسة أيام

نشرت الهيئة العامة للأنواء الجوية، السبت، توقعاتها للحالة الجوية لليوم السبت وأيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الحالي. Advertisements

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