عراقيان في لجان الاتحاد الاسيوي لكرة السلة

رياضة 2020-01-25 | 09:33 المصدر: 78 مشاهدة ضم الاتحاد الاسيوي لكرة السلة، عضوان عراقيان الى لجانه التي تشكلت مؤخراً. وفاز علي طالب بعضوية لجنة الشباب في الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، فيما فازت وسن حنون بعضوية اللجنة النسوية في الاتحاد الآسيوي لكرة السلة. ونشر الاتحاد العراقي لكرة السلة، تهنئة للعضوين، مبيناً ان الموقعين مهمين جداً في اللجان. المحرر: محمد خليل

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