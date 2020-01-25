العراق يحصد المركز التاسع في بطولة آسيا لكرة اليد

نجح المنتخب الوطني لكرة اليد، في حصد المركز التاسع ببطولة آسيا والتي أقيمت في الكويت على مجمع صالات السعد عبد الله. وتغلب المنتخب الوطني صباح اليوم على هونغ كونغ بنتيجة 42-25، ليختتم مشاركته في البطولة الاسيوية بالمركز التاسع. وكان العراق قد تغلب على الصين وأستراليا ونيوزلندا وهونغ كونغ في الأدوار الترتيبية من 9-13.



ولم ينجح المنتخب الوطني في التأهل الى الأدوار النهائية، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته التي ضمت الكويت والامارات وهونغ كونغ ولم ينجح المنتخب الوطني في التأهل الى الأدوار النهائية، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته التي ضمت الكويت والامارات وهونغ كونغ

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