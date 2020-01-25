محتجون يقطعون مجددا الطريق الدولي السريع في الديوانية.. صور

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "لليوم السادس على التوالي قطع المحتجون في الديوانية مجددا، اليوم، الطريق الدولي السريع بالإعلام العراقية".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المحتجين يسمحون بمرور الحالات الحرجة وعجلات الخضار والمواد الغذائية".



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