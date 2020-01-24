بارزاني يدعو إلى استمرار مهام التحالف الدولي في العراق

طالب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الأمم المتحدة بالمساهمة في تهدئة الأوضاع في البلاد، فيما دعا إلى استمرار مهام التحالف الدولي في العراق.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالأمين العام لمنظمة الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا.

ووفق بيان صدر عن رئاسة الإقليم، بحث الجانبان أوضاع العراق والمنطقة، ومساعي تهدئة التوترات ودور الأمم المتحدة في هذا الشأن، إلى جانب أنشطتها في البلاد.

Advertisements

وأشاد بارزاني بدور الأمم المتحدة في العراق، داعيًا إلى "استمرارها في دعم العملية السياسية"، ومؤكدًا في الوقت ذاته، على "أهمية تواصل مهام التحالف الدولي ضد داعش، لمواجهة مخاطر عودة ظهور الإرهاب".

وتأتي هذه التصريحات تأكيدًا لتعليقات سابقة قال فيها بارزاني، إن "الوقت ليس مناسبا لانسحاب قوات التحالف الأمريكي"، وأنه "من المؤكد وجود خطر حال اختار العراق سلوك الطريق الخطأ"، على حد وصفه.

وشهدت بغداد، اليوم الجمعة، تظاهرة حاشدة، استجابة لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رفضا للوجود الأمريكي في العراق.