طالب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الأمم المتحدة بالمساهمة في تهدئة الأوضاع في البلاد، فيما دعا إلى استمرار مهام التحالف الدولي في العراق.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالأمين العام لمنظمة الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا.
ووفق بيان صدر عن رئاسة الإقليم، بحث الجانبان أوضاع العراق والمنطقة، ومساعي تهدئة التوترات ودور الأمم المتحدة في هذا الشأن، إلى جانب أنشطتها في البلاد.
وأشاد بارزاني بدور الأمم المتحدة في العراق، داعيًا إلى "استمرارها في دعم العملية السياسية"، ومؤكدًا في الوقت ذاته، على "أهمية تواصل مهام التحالف الدولي ضد داعش، لمواجهة مخاطر عودة ظهور الإرهاب".
وتأتي هذه التصريحات تأكيدًا لتعليقات سابقة قال فيها بارزاني، إن "الوقت ليس مناسبا لانسحاب قوات التحالف الأمريكي"، وأنه "من المؤكد وجود خطر حال اختار العراق سلوك الطريق الخطأ"، على حد وصفه.
وشهدت بغداد، اليوم الجمعة، تظاهرة حاشدة، استجابة لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رفضا للوجود الأمريكي في العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر بارزاني يدعو إلى استمرار مهام التحالف الدولي في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.