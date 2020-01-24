بالصور.. مصرع شخص واصابة اثنين بكربلاء والدفاع المدني يتدخل

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، بأن شخصا لقي مصرعه واصيب اثنان اخران بحادث سير في كربلاء، فيما اشارت الى ان فرقها تدخلت.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ شخصين وانتشال جثة الثالث باستخدام اجهزة القطع والفصل الهيدروليكية بعد تعرضهم لحادث سير في مركز محافظة كربلاء".

واضافت انه "تم تقديم الأسعافات الاولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج"، مشيرة الى انه " تم تسليم الجثة الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية".

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