اندلاع حريق داخل ناد رياضي في العامرية

افاد مصدر امني، الجمعة، بأندلاع حريق داخل ناد رياضي في العامرية ببغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع مساء اليوم داخل ناد رياضي في منطقة العامرية غربي بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".
واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تقوم باخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق بالحادث".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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