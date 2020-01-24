هزة ارضية تضرب مركز دهوك

افاد شهود عيان في محافظة دهوك، الجمعة، بان هزة ارضية ضربت مركز المحافظة. وقال احد الشهود من ابناء المحافظة ان "هزة ارضية ضربت قبل قليل مركز محافظة دهوك". واضاف ان "الاهالي شعروا بالهزة"، مشيرا الى انه "لم تعرف لغاية الان تسيجيل خسائر مادية او بشرية".



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