اصابة شخصين اثر خلاف شخصي شمال غربي بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن شخصين اصيبا اثر خلاف شخصي شمال غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "خلافات شخصية تطورت الى قيام شخص باطلاق النار على مدنيين اثنين ضمن مدينة الشعلة شمال غربي بغداد، ما ادى الى اصابتهما بجروح".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان لحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".