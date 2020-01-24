رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة احترام السيادة الوطنية وقرار البرلمان بشأن الوجود الأجنبي

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "صالح استقبل، اليوم، في روما، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين".وأكد رئيس الجمهورية بحسب البيان، على "ضرورة احترام السيادة الوطنية وقرار مجلس النواب العراقي بشأن وجود القوات الأجنبية"، معرباً عن "الشكر لمساهمة ايطاليا المهمة في التحالف الدولي لمحاربة داعش".

ولفت إلى انه "تم التأكيد على ضرورة دعم استقرار العراق، والعمل المشترك لترسيخ السلم والأمن في العراق والمنطقة".