رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة احترام السيادة الوطنية وقرار البرلمان بشأن الوجود الأجنبي

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، على ضرورة احترام السيادة الوطنية وقرار البرلمان بشأن وجود القوات الاجنبية داخل البلاد.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "صالح استقبل، اليوم، في روما، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين".
وأكد رئيس الجمهورية بحسب البيان، على "ضرورة احترام السيادة الوطنية وقرار مجلس النواب العراقي بشأن وجود القوات الأجنبية"، معرباً عن "الشكر لمساهمة ايطاليا المهمة في التحالف الدولي لمحاربة داعش".
وأكد رئيس الجمهورية بحسب البيان، على "ضرورة احترام السيادة الوطنية وقرار مجلس النواب العراقي بشأن وجود القوات الأجنبية"، معرباً عن "الشكر لمساهمة ايطاليا المهمة في التحالف الدولي لمحاربة داعش".
ولفت إلى انه "تم التأكيد على ضرورة دعم استقرار العراق، والعمل المشترك لترسيخ السلم والأمن في العراق والمنطقة".
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