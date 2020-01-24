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قائد عمليات البصرة يوجّه بنزول الجيش إلى الشارع لفرض الأمن

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وجه قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال، الجمعة، بنزول الجيش إلى الشارع لتأمين المحيط الخارجي لتواجد المتظاهرين السلميين ومنع دخول المندسين والمخربين ومثيري الشغب إلى ساحات الإعتصام.
وقال نزال في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"وجهنا بالانتشار الواسع للجيش العراقي في المحافظة وذلك لتأمين المحيط الخارجي لتواجد المتظاهرين السلميين ومنع دخول المندسين والمخربين ومثيري الشغب إلى ساحات الإعتصام شريطة عدم الخروج من الأماكن المخصصة لهم وعدم التظاهر في لأماكن العامة والمفتوحة والتي أدت إلى استهدافهم خلال اليومين الماضيين".

وأضاف أن "القيادة أعلنت ولأكثر من مرة خلال لقاءاتها مع اللجان التنسيقية بعدم التظاهر خارج الأماكن المخصصة وأن القوات الأمنية ومنذ اليوم الأول، لانطلاق التظاهرات اخذت على عاتقها حماية المتظاهرين"، مبيناً ان "عدم التزام البعض يعرضنا وإياهم في موضعٍ حرج ويعرضم إلى استهداف مباشر من قبل الخارجين عن القانون".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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