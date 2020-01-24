رجل يقتل زوجته داخل منزله في بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن رجلا قتل زوجته داخل منزله في العاصمة بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رجلا اقدم على قتل زوجته باسلوب الخنق داخل منزله ضمن منطقة شهداء السيدية ببغداد". واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".



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