مصادر صحفية: فقدان ثلاثة فرنسيين وعراقي يعملون بمنظمة غير حكومية في بغداد

أفادت مصادر صحفية، الجمعة، باختفاء ثلاثة فرنسيين وعراقي يعملون في منظمة غير حكومية في بغداد. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية في خبر لها تابعته الخليج 365، ان "ثلاثة فرنسيين وعراقي يعملون في منظمة غير حكومية فقدوا منذ الاثنين الماضي في محيط السفارة الفرنسية ببغداد". واضافت انه "لم يتم لغاية الان طلب فدية".



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