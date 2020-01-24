البنتاغون: تشخيص 34 عسكريا بإصابات بالدماغ عقب الضربة الإيرانية على قاعدة بالعراق

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، بأن 34 جنديا جرى تشخيص معاناتهم من إصابات في الدماغ عقب الضربة الإيرانية على قاعدة في العراق.
وكان وزير الدفاع الأمريكي مايك إسبر، قد أعلن في البداية أنه لم تقع أي إصابات في صفوف جنوده جراء الضربة الإيرانية.
يذكر أن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيل أوربان، كان قد أوضح أنه "بينما لم يقتل أي عسكري أمريكي في الهجوم الإيراني يوم 8 كانون الثاني الحالي، على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، إلا أنه عولج العديد من الجنود من أعراض ارتجاج بالدماغ بسبب الانفجارات ولا تزال حالاتهم قيد التقييم".
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