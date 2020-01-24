وسائل إعلام أميركية: انفجار في مدينة هيوستن جنوبي الولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، بوقوع انفجار في مدينة هيوستن جنوبي أميركا. وذكرت الوسائل، ان "انفجاراً وقع في القسم الغربي من مدينة هيوستن جنوبي أميركا". وأضافت أن "الشرطة حذّرت السائقين من ضرورة تجنب موقع الانفجار".



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