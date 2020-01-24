بكين تقرر إغلاق اجزاء من 'سور الصين العظيم' لمواجهة انتشار فيروس كورونا

قررت الصين، الجمعة، إغلاق أجزاء من سورها العظيم، قريبة من بكين أمام الزوار، اعتبارا من غد السبت في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
ويعد قطاع بادالينغ الذي أعيد تشييده ضمن الأماكن الأكثر جذباً للزائرين في سور الصين العظيم.
وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أكدت الجمعة، إصابة 830 حالة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن 34 شخصا من بين الحالات المذكورة قد تعافوا وخرجوا من المستشفيات، ولافتة إلى أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 1072 حالة مشتبها بها.
وأدى تفشي الالتهاب الرئوي المذكور إلى وفاة 24 شخصا في مقاطعة هوبي بوسط الصين، ووفاة أخرى في مقاطعة خبي، وفقا للجنة.
وحتى منتصف ليل الخميس، تم تأكيد إصابة 5 حالات في هونغ كونغ وماكاو وتايوان، كما تم تأكيد إصابة 3 أشخاص في تايلاند، تعافى اثنان منهم، كما تم تسجيل حالة إصابة في اليابان.
بينما أكدت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسنغافورة تسجيل إصابة في كل منها، كما أعلنت فيتنام عن تسجيل إصابتين.
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