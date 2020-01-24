قتل 6 أشخاص بإطلاق نار في بلدة روت آم سي الألمانية، وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز" نقلا عن موقع فوكاس أونلاين. وقالت الشرطة الألمانية، إن "عملية واسعة يجري تنفيذها حاليا جنوبي البلدة، بعد تأكيد إطلاق النار فيها. وأفادت الشرطة بأن "عملية إطلاق النار ناجمة عن خلاف شخصي، وقد تم إلقاء القبض على منفذها، ولا يوجد مشتبه فيهم آخرون".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ستة قتلى في إطلاق نار ببلدة روت آم سي الألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.