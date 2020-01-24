تركيا تعيد مريضة صينية إلى بلادها للاشتباه بإصابتها بفيروس 'كورونا'

اعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أن السلطات التركية أعادت اليوم مريضة صينية إلى بلادها، للاشتباه بإصابتها بفيروس "كورونا" الجديد.

وأوضح الوزير التركي في تصريح صحفي، أنه "تم البدء بفحص المسافرين القادمين من الصين عبر كاميرات حرارية في المطارات".

وأضاف الوزير قوجه، أنهم "أصدروا اليوم دليلا يتضمن الإجراءات التي ستتخذ في حال تشخيص أو رصد الإصابة بفيروس كورونا الجديد فضلا عن التدابير الوقائية".

وأكد قائلا "نتابع عن كثب التطورات حول المرض وانتشاره بالتعاون مع المنظمات الدولية".

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وفيروس "كورونا" الجديد الذي بات يسمى بـ "فيروس ووهان" نظرا لاكتشاف أول حالة إصابة به في هذه المدينة، ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أول أعراض الإصابة بالفيروس، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.

وأول مرة كشفت فيها الصين عن الفيروس الغامض، كان في 12 ديسمبر الماضي بمدينة ووهان.

وارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" الجديد في الصين إلى 25 شخصا، والإصابات إلى 830 حالة في آخر حصيلة الجمعة.