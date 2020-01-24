ظريف يردّ على وزير الخارجية السعودي: الدول الطبيعية لا تستبدل قنصليتها بمسالخ

ونقلت "الميادين" عن ظريف قوله، إن "الدول الطبيعية لا تستبدل قنصليتها بمسالخ ولا تهاجم جيرانها ولا تتسبب بإيجاد أزمات إنسانية ولا ترفض التفاوض".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن "بلاده لا تحدد أي شرط مسبق للتفاوض".