ظريف يردّ على وزير الخارجية السعودي: الدول الطبيعية لا تستبدل قنصليتها بمسالخ

ردّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الجمعة، على تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، فيما أكد ان الدول الطبيعية لا تستبدل قنصليتها بمسالخ.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن "بلاده لا تحدد أي شرط مسبق للتفاوض".
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير قد اتهم إيران في جلسة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، في سويسرا، بأنها "هي من بدأت التصعيد في المنطقة"، مشدداً :"على إيران الاهتمام بشعبها والتوقف عن رعاية الإرهاب".
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