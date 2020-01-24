احصائية بعدد الزلازل التي ضربت العراق خلال عام 2019

اصدرت الهيئة العامة للانواء الجوية، الجمعة، خارطة توضح مناطق حدوث النشاط الزلزالي في البلاد للفترة من الاول من كانون الثاني عام 2019 ولغاية الـ31 من كانون الاول للعام نفسه.

وقال الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قسم الرصد الزلزالي سجل 754 هزة أرضية توزعت على مناطق مختلفة من البلاد"، مشيرا الى ان "النسبة الأعلى لحدوث النشاط الزالزالي تركزت على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية للبلاد".

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وتابعت الهيئة ان "زيادة عدد الهزات الأرضية التي حدثت كان سببها موقع العراق بالقرب من الخط الزلزالي المحادي للدول المجاورة للبلاد"، موضحة ان "قسم الرصد الزلزالي يعد من الأقسام الرئيسية والمساهمة في خلية الازمة المشتركة مع مؤسسات الدولة المعنية الذي يتابع اماكن حدوث الهزات الارضية".

يذكر ان العراق تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع ايران.