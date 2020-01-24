اخبار العالم / اخبار العراق

بالفيديو..دعوات لدعم القضاء العراقي وقراراته

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

احتفل قضاة العراق بالذكرى السنوية الثالثة باصدار قانون مجلس القضاء الاعلى رقم ٤٥ لعام ٢٠١٧ النافذ حاليا والذي تم بموجبه الغاء الأمر ٣٥ الصادر من الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر واعيد بموجبه تشكيل مجلس القضاء مجددا لكن بقانون وطني.

اوساط شعبية اكدت بوجوب استقلالية القضاء العراقي وعدم انجرارة وراء السياسية معتبرين ان طوق النجاة للعراق في هذه الفترة بوجود قضاء مستقل ونزية.
ان السبيل إلى فرض حكم القانون هو نظام قضائي مؤلف من كادر مؤهل وحر مستقل عن التأثيرات الخارجية وهذا ما يحتاحه العراق في هذه الايام الصعبة للنهوض بواقع افضل معتمد على العدل والمسواة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..دعوات لدعم القضاء العراقي وقراراته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا