حمودي للقوات الامريكية: احزموا حقائبكم ولاتتأخروا

قدم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي، اليوم الجمعة، شكره الى المشاركين في "المظاهرة المليونية". واكد حمودي مخاطبا المشاركين في التظاهرة، عبر بيان تنشر الخليج 365 نسخة منه، "لقد ابليتم بمليونيتكم نعم البلاء ورفعتم رؤوس العرب والمسلمين في العالم". كما أكد حمودي، ان العراقيين "لن يقبلوا بسيادة ناقصة"، مخاطباً القوات الامريكية بالقول "احزموا حقائبكم ولاتتأخروا". Advertisements وشهدت منطقتي الكرادة والجادرية وسط العاصمة بغداد، صباح اليوم الجمعة، "مظاهرة مليونية دعا اليها السيد مقتدى الصدر، رفضا للوجود الاجنبي في البلاد.



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