العامري: الشعب العراقي قال كلمته وعلى الادارة الامريكية احترامها

وقال العامري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منته، إن "الشعب العراقي قاله كلمته بخروج القوات الامريكية من العراق وعلى الادارة الامريكية احترام ارادة الشعب".

واضاف "نشكر كافة مكونات الشعب العراقي المشاركة في هذه التظاهرة المليونية ونشكر سماحة السيد مقتدى الصدر على دعوته المباركة للتظاهرة كما نشكر كل القوى الوطنية الرافضة للوجود العسكري الاجنبي في العراق"، مؤكدا "كنا ولازلنا قادرون على تحقيق الامن وحفظ السيادة في العراق".



وشهدت منطقتي الكرادة والجادرية وسط العاصمة بغداد، صباح اليوم الجمعة، "مظاهرة مليونية" دعا اليها السيد مقتدى الصدر، رفضا للوجود الاجنبي في البلاد.