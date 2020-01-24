العامري: الشعب العراقي قال كلمته وعلى الادارة الامريكية احترامها

أكد زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الجمعة، أن الشعب العراقي قال كلمته بخروج القوات الامريكية من العراق "عبر المظاهرة المليونية" التي شهدتها بغداد اليوم، مطالبا الادارة الامريكية باحترام ارادة الشعب، فيما قدم شكره الى السيد مقتدى الصدر على دعوته لهذه المظاهرة.
واضاف "نشكر كافة مكونات الشعب العراقي المشاركة في هذه التظاهرة المليونية ونشكر سماحة السيد مقتدى الصدر على دعوته المباركة للتظاهرة كما نشكر كل القوى الوطنية الرافضة للوجود العسكري الاجنبي في العراق"، مؤكدا "كنا ولازلنا قادرون على تحقيق الامن وحفظ السيادة في العراق".
وشهدت منطقتي الكرادة والجادرية وسط العاصمة بغداد، صباح اليوم الجمعة، "مظاهرة مليونية" دعا اليها السيد مقتدى الصدر، رفضا للوجود الاجنبي في البلاد.
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