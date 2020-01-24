الكعبي يشكر العشائر ومن لبى ودعا للمظاهرة المليونية

قدم امين عام حركة النجباء اكرم الكعبي، اليوم الجمعة، شكره الى المشاركين في المظاهرة المليونية التي شهدتها بغداد اليوم، بينهم العشائر ومن "دعا ولبى ووحد الصفوف لاجلاء الاحتلال". Advertisements وشهدت منطقتي الكرادة والجادرية وسط العاصمة بغداد، صباح اليوم الجمعة، مظاهرة مليونية دعا اليها السيد مقتدى الصدر، رفضا للوجود الاجنبي في البلاد.



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