الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق يقف مع المتظاهرين ويطالب بإخراج القوات الأمريكية

وقال جعفر في بيان تلقت الخليج 365،إن "الشعب التركماني حاضر بين الحشود المليونية في التظاهرات التي انطلقت في وسط بغداد مطالبين خروج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية وإغلاق معسكراتها استجابة لقرار مجلس النواب والحكومة العراقية بعدما قامت هذه القوات اغتيال قادة عراقيين من الحشد الشعبي والهجوم على بعض مقراته على الحدود العراقي".وأضاف جعفر، أن "العراق لا يريد قطع العلاقات مع أمريكا بقدر ما يريد تنظيم هذه العلاقة وفق القوانين والميثاق الدولي، كما على الاميركي احترام سيادة العراق وعدم التدخل والتجاوز على سيادته"، مطالبا، الكتل السياسية والمعنيين "السرعة في حسم رئاسة الوزراء وإخراج العراق من المأزق الذي يعيشه بسبب التظاهرات السلمية المطالبة بالإصلاح والتغير".

واختتم جعفر، أن "التركمان جزء لا يتجزأ من العراق ودافع عنه بشده سواء كان ايام النظام البائد اوضد داعش في امرلي وطوز وبشير وتازة وكركوك وسهل نينوى وتلعفر وقدموا مئات الشهداء والجرحى، وعلى الكتل السياسية وأصحاب الشأن في العراق احقاق حق التركمان وعدم تهميشهم في ادارة الدولة العراقية".



وانطلقت، صباح الجمعة، تظاهرة كبيرة دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد لرفض الوجود الاميركي على الاراضي العراقية.