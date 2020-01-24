أعلن الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر البياتي، الجمعة، وقوع تركمان العراق مع المتظاهرين ويطالبون بإخراج القوات الأمريكية من البلد.
وأضاف جعفر، أن "العراق لا يريد قطع العلاقات مع أمريكا بقدر ما يريد تنظيم هذه العلاقة وفق القوانين والميثاق الدولي، كما على الاميركي احترام سيادة العراق وعدم التدخل والتجاوز على سيادته"، مطالبا، الكتل السياسية والمعنيين "السرعة في حسم رئاسة الوزراء وإخراج العراق من المأزق الذي يعيشه بسبب التظاهرات السلمية المطالبة بالإصلاح والتغير".
واختتم جعفر، أن "التركمان جزء لا يتجزأ من العراق ودافع عنه بشده سواء كان ايام النظام البائد اوضد داعش في امرلي وطوز وبشير وتازة وكركوك وسهل نينوى وتلعفر وقدموا مئات الشهداء والجرحى، وعلى الكتل السياسية وأصحاب الشأن في العراق احقاق حق التركمان وعدم تهميشهم في ادارة الدولة العراقية".
وانطلقت، صباح الجمعة، تظاهرة كبيرة دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد لرفض الوجود الاميركي على الاراضي العراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق يقف مع المتظاهرين ويطالب بإخراج القوات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.