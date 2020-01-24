واشنطن تدعو مواطنيها الى عدم الاقتراب من السفارة الامريكية في بغداد

ونشر موقع السفارة الامريكية في بغداد عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة الى المواطنين الامريكيين المقيمين في العراق، إن وسط بغداد تشهد اليوم الجمعة، تظاهرات ووجودًا أمنيًا كثيفًا ومن المحتمل أن يتم إغلاق الطرق"، مبينة أن "العمليات القنصلية العامة في بغداد لا تزال معلقة".ودعت السفارة عبر رسالتها، "المواطنين الأمريكيين الى عدم الاقتراب من السفارة الامريكية في بغداد"، لافتا الى أن "القنصلية الأمريكية العامة في أربيل مفتوحة للتأشيرات ومواعيد خدمات المواطن الأمريكي ، بما في ذلك إصدار جواز السفر".

كما نشرت السفارة في رسالتها أرقام هواتف "مجانية"، دعت المواطنين الامريكيين للاتصال عبرها.

وانطلقت، صباح الجمعة، تظاهرة كبيرة في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد لرفض الوجود الاميركي على الاراضي العراقية.

