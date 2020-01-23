كشف اعترافات قيادي داعشي صاحب أخطر الفتاوى تشددًا ودموية

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كشفت السلطة القضائية العراقية عن اعترافات ادلى بها قيادي داعشي عرف بتشكيل فصائل مسلحة وإصدار أخطر الفتاوى تشددا ودموية ضد رجال الدين والقوات الامنية واخرى تقضي بإخراج المسيحيين من الموصل وحلل قتل الشيعة وأخذ الايزيديات سبايا وبيعهن وقتل الرجال الإيزيديين.

واشار تقرير للسلطة القضائية العراقية اطلعت عليه ""الخليج 365"" اليوم الى انه "خلف هذه البدانة والكهولة التي بدا عليها الإرهابي شفاء النعمة في الصور التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، يقبع إرهابي خطير مسؤول عن أكثر الفتاوى تشددا ودموية، فهو عالم دين ومنظر ومفتٍ لدى داعش، ارهابي خطير ومتحدث مراوغ، متزوج وله خمسة ابناء أحدهم مفتٍ تكفيري في التنظيم الإرهابي".

وعمل النعمة إماما وخطيبا لجامع الشهيد مازن ومديرا لمركز امام اليقين، ويلقي الخطب الدينية أيضا في جامع المفتي في حي 17 تموز، الذي يعتبر سابقا مقر الإفتاء التابع لتنظيم داعش .. وهو يقول في معرض اعترافاته امام قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب انه خريج الجامعة الاسلامية الكائنة في المدينة المنورة بالسعودية عام 1984، مؤمن بالفكر السلفي، عُيّن في مدرسة الراشدين في عجمان الاماراتية واستمر لثلاثة اشهر حتى عودته الى البلاد.

تشكيل فصائل مسلحة

ويوضح النعمة انه عاد الى العراق بعد تطوير ذهني في الفكر السلفي، ولم يعمل في أي مجال لغاية سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 ليشغل مناصب عدة منها في مديرية اوقاف نينوى ونسب للعمل في احد الجوامع كخطيب وإمام.

ويتابع النعمة "لم أكن مؤمنا بالنظام السياسي العراقي واعتبر القوات الامنية العراقية قوات مرتدة ويجب مقاتلتها كونها مناصرة للقوات الاميركية". ويذكر انه قام فعليا بمحاربة القوات العراقية عبر قيامه بالمشاركة في تشكيل الفصائل المسلحة وتحديدا جيش المجاهدين وجيش محمد والجيش الإسلامي، وعن دوره يقول: "لكوني درست الفقه والعقيدة أعطيت العديد من الفتاوى التي من شأنها استباحة الاجهزة الامنية العراقية وقتلهم اذ جرت العديد من عمليات الاغتيالات والتفجيرات في الموصل خلال عامي 2006 و 2007 بمساعدة مشاركة العديد من أئمة الجوامع واستمرت حتى 2014".

رحلات ودعم مالي

وأضاف قائلا "عام 2007 سافرت الى مدينة مكة لأداء مناسك العمرة والتقيت الإرهابي ابو مصطفى النجماوي وهو موصلي مقيم في لندن متشدد فكريا وتناقشنا في امور دينية شرحت فيها اوضاع الموصل وتفاصيل تواجد القوات العراقية وولاءها للاميركيين وتحدثنا عن دور الفصائل الجهادية، ومنحني مبلغا قدره 6000 الاف دولار اميركي وطلب انفاقها على الجماعات المسلحة ولدى رجوعي الى الموصل التقيت عناصر الجماعات المسلحة وقمت بتوزيع المبلغ عليهم".

وتابع "في العام نفسه ذهبت مرة اخرى الى السعودية لأداء الحج والتقيت النجماوي ايضا وعرفني على المدعو الشيخ عبد الله الغنيمان وهو سعودي الجنسية وكان يمتلك معلومات عني وعن معتقداتي وزودني الاخير بأربعة آلاف دولار".

ويسترسل "أسست مدرسة عبد الله النعمة واعطيت الدروس للعديد من الارهابيين وتعليمهم بعد دخولهم في الفكر السلفي، احدهم كان المرافق الشخصي للخليفة البغدادي والعديد من قيادات الارهابية في تنظيم داعش ممن شغلوا مناصب عديدة ومارسوا أعمالا إرهابية كثيرة".

جند مرسلون

ويتحدث شفاء النعمة عن احداث عام 2014 وسيطرة داعش على الموصل ومساحات شاسعة من العراق وما اسماه "نجاح عملية الفتح" من قبل داعش فيقول "اصابني شعور بالفرح حتى اني اعتقدت المشاركين في العملية في منطقة 17 تموز انهم مرسلون من الله، وبعدها اصبحت خطبي تحريضية بشكل علني وتمثلت بمقاتلة القوات الامنية وتحريض الشباب بالانخراط في صفوف داعش ورفعت مع عناصره راية التنظيم فوق الجامع وقمت بمبايعته امام القاضي الشرعي القحطاني السعودي ورددت البيعة على يد الارهابي ابو معتز العفري".

ويؤكد: "تم تنسيبي للعمل مسؤولا عن ديوان التعليم ضمن ولاية نينوى ولم اتسلم أي كفالات لنصرة التنظيم وكلفت ايضا بالتدريس في مركز امام اليقين في مقر جامعة الموصل حيث يتم تخريج طلاب المركز بعد دورة تكثيفية ليتم تكليفهم بالعمل بصفة شرعيين وتوزيعهم على دواوين التنظيم وكانت كل دورة تخرج حوالي خمسين ارهابيا".

وتابع "كلفت اضافة الى اعمالي بصفة رئيس المحكمة الشرعية التابعة لديوان القضاء والمظالم في الموصل واشترطنا الدخول الى المحكمة من الباب الخلفي لكي لا يتم التعرف على هوياتنا واقترحت تقسيم المحكمة الى اقسام وتعيين عدد من القضاة ممن قمت بتدريسهم من قبلي، وكنت استمع الى الدعاوى والقضايا العامة الخاصة بالمواطنين (العوام) واصدرت العديد من الاحكام والعقوبات منها الجلد والغرامة والرجم بحق مواطنين الموصل".

ويواصل أبو عبد الباري "في عام 2015 تمت اعادتي الى ديوان التعليم ولديّ علاقة وطيدة بالارهابي الملقب ( ذو القرنين ) مسؤول ديوان التعليم وهو مصري الجنسية وكان يعمل بتدريس الفيزياء والرياضيات واقترحت عليه تغيير المناهج قبل ان يستبدل بشخص اردني، والده أحد أعضاء مجلس النواب الاردني حاليا".

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بقي شفاء النعمة يدرس في جامعة الموصل وبسب خلافات عقائدية وفقهية جرى فصله وتمت اعادته للتدريس في الدورات الشرعية حتى تم دمج ديوان التعليم مع ديوان المساجد.

فتاوى ضد المسيحيين والايزيديين والشيعة

واضاف النعمة "جرى تشجيع المواطنين بالانتماء الى التنظيم وأصدرت الفتاوى المتضمنة معاقبة المواطنين الذين لا يدخلون المساجد وكذلك اعطيت فتوى بالجلد لمن يدخنون السجائر وفتوى بوجوب تقديم ما يسمى ببطاقة التوبة من قبل منتسبي الاجهزة الامنية وقيامهم بتسليم السلاح (المسدس والكلاشنكوف) وأفتيت ايضا بوجوب قيام اصحاب المحلات بدفع مبالغ زكاة وكذلك فتاوى بإخراج المسيحيين من الموصل وحللت قتل المواطنين الشيعة وأصدرت فتاوى اخرى في ما يخص السبايا الايزيديات بجواز اخذهن سبايا لعناصر التنظيم وبيعهن وقتل الرجال الايزيديين، وكذلك افتيت بمصادرة دور النازحين وأفتيت لعناصر التنظيم بوجوب تفجير الجوامع في الموصل التي توجد بداخلها قبور للأنبياء والصالحين ومنها تفجير جامع النبي يونس في اغسطس عام 2014".

أولاد إرهابيون

وعن ولديه، قال إن "عبد الباري وعبد الهادي ينتميان الى تنظيم داعش وعملا في تصوير الدروس والخطب التحريضية وبايعا التنظيم بطلب مني وعملا في ديوان المساجد أيضا"، وعن مصيرهما أكد "حكم على ولدي عبد الهادي بالاعدام وصدر حكم بالسجن خمس سنوات من احدى محاكم محافظة السليمانية لولدي عبد الباري".

وخلص في إفادته بالقول "استمر عملي لغاية بدء عمليات تحرير الموصل منتصف عام 2017 التي شددت فيها على مقاتلة القوات العراقية من على منابر الجوامع ووصفتهم بالروافض والمرتدين وحذرت من أنهم سوف يقومون باغتصاب النساء وينشرون الكفر في ارض الخلافة، ولدى وصول القوات العراقية الى مناطق الساحل الايسر انتقلت للسكن في حي المهندسين في دار ابنتي وزوجها وابقياني في الدار وتسترا عليّ لفترة شهرين حتى وصلت القوات العراقية الى منطقة المثنى ثم تنقلت في مناطق عدة وسكنت في فترات متقطعة وبقيت متخفيا عن انظار القوات الامنية لغاية إلقاء القبض علي بناء على ورود معلومات ضدي ومداهمة داري في حي المنصور في الموصل".

الاعتقال

وكانت قوات الأمن العراقية قد القت القبض على المكنى أبو عبد الباري. وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية على فيسبوك أن "الإرهابي كان يعمل إماماً وخطيباً في عدد من جوامع المدينة"، وقد عرف بخطبه المحرضة ضد القوات الأمنية.

وكان عبد الباري يعد من قياديي الصف الأول في تنظيم داعش وتولى تنفيذ عمليات الإعدام، خاصة لرجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة داعش. كما تولى تفجير جامع النبي يونس إبان سيطرة التنظيم على المدينة في 2014.

شاحنة تنقل النعمة لبدانته بعد القبض عليه

ومعلوم أن جامع النبي يونس التاريخي الأثري كان يحظى بمنزلة خاصة عند أهالي الموصل، يقع على السفح الغربي من تل التوبة، أو تل النبي يونس في الموصل، وقد قام تنظيم داعش بتفجيره صيف 2014.

ويعتبر القيادي أبو عبدالباري مسؤولاً عن إصدار الفتاوى الخاصة، وقد تم القبض عليه في منطقة (حي المنصور) في الجانب الأيمن لمدينة الموصل. وألقى القبض عليه فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، ونقلته القوات الأمنية فى شاحنة نظرا لبدانته وزيادة وزنه.

وكانت الخلية أعلنت أن "فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وبعد البحث والتحري والمتابعة المستمرة تمكن من إلقاء القبض على مفتي داعش شفاء النعمة المكنى أبو عبد الباري".