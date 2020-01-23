مقرب من الصدر يصدر توجيها بعدم حضور السياسيين بتظاهرة الغد

وقال العراقي في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، "ممنوع حضور اي سياسي بالمظاهرة".

وأضاف العراقي، "ممنوع رفع اي راية غير علم العراق"، مؤكدا بالقول "حتى السرايا لا يحق لها رفع رايتها، فالتزموا الاوامر".



يشار الى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا انصاره الى تظاهرة مليونية سلمية يوم غد الجمعة في العاصمة بغداد تندد بالوجود الاميركي بالعراق، فيما اعلنت عدد من "فصائل المقاومة" العراقية الالتحاق بهذه التظاهرة.