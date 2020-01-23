القضاء يخاطب رئيس الجمهورية لالغاء مرسوم صدر بسبب معلومات غير صحيحة (وثائق)

تنشر الخليج 365، وثائق صادرة من مجلس رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان تتضمن مخاطبة رئيس الجمهورية برهم صالح لالغاء مرسوم صدر بسبب معلومات غير صحيحة من رئيس المحكمة الاتحادية.

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