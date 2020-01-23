بالفيديو.. بغداد تشهد قطعا وغلقا لطرقات وتقاطعات رئيسة

مشهد التظاهرات هذا لربما بات مألوفا لدى اغلب البغداديين وحتى بعض القادمين من المحافظات، قطع طريق محمد القاسم ليلا صار امرا اعتياديا بل وتحول لواقع عقب وضع المحتجين لكتل حجرية كبيرة واخرى حديدية لمنع السيارات والمارة من العبور، في اشارة منهم لرفع وتيرة الاحتجاج التي بدأت تتصاعد تدريجيا خلال اليومين الماضيين نتيجة الصدام العنيف الذي ولد عددا من الشهداء والجرحى داخل العديد من المحافظات منها بغداد.

التوتر انتقل ليلة الامس من محمد القاسم الى مناطق عدة شرقي وجنوبي العاصمة، منها الدورة التي وثقت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حركة احتجاجية فيها انتقلت لشارعها الرئيس المكنى بسريع الدورة، لتأتي القوات الامنية بعد دقائق وتلاحق اول المحتجين وتطلق النيران وتفرق تلك التظاهرة بالاطلاقات النارية والملاحقة داخل افرع تلك المنطقة.

منطقة النهضة وتقاطعها تحديدا كان ايضا من ضمن المناطق التي اقدم فيها المحتجون على حرق الاطارات وقطع مجسرها وما تحته، لتليها منطقة شارع فلسطين التي وقف فيها المتظاهرون واضرموا النيران داخل احد تقاطعاتها ايضا بالاطارات للتعبير عن غضبهم.

ووثقت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق كمية ونوعية الانتهاكات التي وصفتها بالعنيفة نتيجة تلك الصدامات،

معلنة انه وفي بغداد فقط استشهد اربعة اشخاص فضلا عن جرح خمسة وثمانين اخرين، اضافة لديالى وذي قار والبصرة اللواتي استشهد فيهن اربعة فضلا عن اصابة ستة وخمسين اخرين، واخرها كربلاء المقدسة التي وثقت استشهاد محتجين اثنين واصابة ثمانية .

