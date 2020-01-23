بالفيديو.. حراك متواصل لاختيار رئيس وزراء جديد

تنحصر دائرة اختيار رئيس وزراء بديل عن المستقيل عادل عبد المهدي بين المرشحين محمد توفيق علاوي ومصطفى الكاظمي بعد أن اُستبعد خلال الساعات الماضية كل من علي شكري وعبد الغني الاسدي بالاضافة الى خمسة عشر مرشحا مستقلا سبق ان قدموا طلباتهم الى رئيس الجمهورية.

لكن تحالف البناء الذي أعطى لنفسه صفة الكتلة الأكبر يقول ان رئيس الوزراء المقبل ليس مطروحا حتى اللحظة، وانه من المقرر ان يكلف في آخر ساعات الاسبوع الجاري فبعد ان قرر رئيس الجمهورية بعد اجتماع مع رؤساء الكتل البرلمانية صباح الاثنين الماضي الإعلان عن تكليف الشخص المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة انخفضت اسهم علي شكري وعبد الغني الاسدي من دائرة المنافسة، أمر عقد طريق الاطراف السياسية في التوصل لأي تفاهم حول ملامح رئيس الوزراء الجديد.

في قبالة ذلك تراهن قوى سياسية على مجموعة من الشروط التي ينبغي تكليف رئيس الحكومة على اساسها لذلك فهي تنظر الى أن المرشح الحقيقي لرئاسة الحكومة يجب ان يكون بعيداً عن المنظومة السياسية وخارجا عن كل هذه الأسماء التي تتداولها الاجتماعات السياسية.

لكن تقاطع الرغبات بين الكتل والأطراف السياسية على اعتماد مرشح بعينه هو من يعطل حسم رئيس الحكومة الجديد في وقت قد تكون فيه الخيارات مفتوحة لطرح أسماء جديدة لمنصب رئيس السلطة التنفيذية.