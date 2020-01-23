الحشد الشعبي: معالجة طائرة مسيرة في القائم

وقال إعلام الهيئة، إن "قوة من اللواء 45 بالحشد الشعبي رصدت، صباح اليوم، طائرة مسيرة تحوم فوق مقره في منطقة المزرعة بقضاء القائم غربي الأنبار".

وأضاف إعلام الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "القوة عالجت بالمضادات الأرضية الطائرة وأجبرتها على التراجع".

