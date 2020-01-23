الحشد الشعبي: معالجة طائرة مسيرة في القائم

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، "معالجة" طائرة مسيرة في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار.
وقال إعلام الهيئة، إن "قوة من اللواء 45 بالحشد الشعبي رصدت، صباح اليوم، طائرة مسيرة تحوم فوق مقره في منطقة المزرعة بقضاء القائم غربي الأنبار".
وأضاف إعلام الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "القوة عالجت بالمضادات الأرضية الطائرة وأجبرتها على التراجع".
وأضاف إعلام الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "القوة عالجت بالمضادات الأرضية الطائرة وأجبرتها على التراجع".
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