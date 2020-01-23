العراق بالمرتبة 118 عالميا في الديموقراطية

احتل العراق المرتبة 118 عالميا من أصل 167 في مؤشر الديموقراطية العالمي 2019.

ووفقاً للمؤشر السنوي الصادر عن وحدة "ذي إيكونوميست إنتليجانس" للأبحاث والتحليل، التابعة لمجموعة "ذي إيكونوميست" البريطانية، فقد سجل العراق، الذي يستند إلى محاور عدة، منها العملية الانتخابية والتعددية، بالإضافة إلى الثقافة السياسية والحريات المدنية، علاوة على المشاركة السياسية، وعمل الحكومة المركز 118 عالميا".

وواصلت تونس تصدرها لقائمة الدول العربية بعد حلولها في المرتبة 53 عالمياً، تلتها المغرب التي سجلت حضورها في المركز 96 عالمياً، ثم لبنان الذي جاء في المرتبة 106 عالمياً، والجزائر التي حلت في المرتبة 113، ثم الأردن مع الكويت في المركز 114 عالمياً.

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وجاءت فلسطين في المرتبة 117 عالمياً، وقطر في المرتبة 128، في حين حلت كل من مصر وعُمان في المرتبة 137، والإمارات في المرتبة 145، والسودان في المرتبة 147، والبحرين في المركز 149، ثم ليبيا في المركز 156، واليمن في المرتبة 158، والسعودية في المركز 159، وسورية في المرتبة 164.

عالمياً، واصلت الدول الإسكندنافية هيمنتها على قائمة أفضل الدول في مؤشر الديموقراطية، إذ حلّت النرويج في المرتبة الأولى تلتها كل من أيسلندا والسويد، ثم نيوزيلندا، وفنلندا، والدنمارك وكندا والنمسا وسويسرا.

أما أسوأ الدول في الديموقراطية، فهي كوريا الشمالية وجمهورية الكونغو الديموقراطية بالإضافة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وسورية وتشاد.