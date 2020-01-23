بالفيديو.. المدينة السويسرية الصغيرة تتحول لمركز اجتماعات رجال الاعمال والسياسة

دافوس مدينة سويسرية صغيرة يعيش فيها احد عشر ألف نسمة، وهي منتجع تزلج صغير في جبال الالب، وقد باتت مشهورة في جميع أنحاء العالم لأنها تحتضن المنتدى الاقتصادي العالمي كل عام.

تأسس منتدى دافوس عام 1971 بجهود عالم الاقتصاد الألماني كلاوس شواب، بالاعتماد على منظمة غير حكومية نجحت في تجميع الشركات والقادة والعديد من الشخصيات المؤثرة في العالم، على طاولة واحدة للنقاش.

ويعتبر دافوس اليوم فرصة لمناقشة المواضيع التي تشغل المجتمع الدولي، وقد اكتسب هذا الحدث تسميته الحالية عام 1987، في حين دخلت التسمية عام 2015 رسميا الى لائحة المنظمات الدولية، و من المعتاد سنويا ان يتم التحضير مسبقا لاختيار موضوع للمنتدى، حيث عقد المنتدى هذا العام تحت عنوان التنمية المستدامة وحمل المشاركون فيه شعار من أجل عالم متماسك ومستدام.

وبدأ منتدى دافوس اعماله الثلاثاء ويستمر لاربعة أيام، يناقش فيه المشاركون قضايا اقتصادية ومواضيع أخرى تتعلق بالمناخ والبيئة

كما لفت دافوس أنظار الصحافة العالمية خاصة في ظل الأحداث المتصاعدة في الأسابيع الماضية بين الولايات المتحدة الاميريكة وايران حيث يعد الحدث الاهم عالميا ويحظى بمتابعة كبيرة من المسؤولين ورجال الأعمال والصحافة والرأي العام؛ نظرا لأهمية المواضيع التي سيعالحها وثقل الأسماء المشاركة.

