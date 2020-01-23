نائب: الصدر كلف أصحاب القبعات الزرقاء بحماية تظاهرات الغد

أكد النائب عن تحالف سائرون ستار العتابي، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كلف أصحاب القبعات الزرقاء بحماية التظاهرات المقرر انطلاقها صباح يوم غد الجمعة.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن العتابي قوله ان "هناك بعض المنتفعين والمتضررين ممن يحاولون أن يعظموا ويبعثوا برسائل غير مطمئنة بشأن التظاهرات المليونية التي دعا اليها الصدر" ، مبيناً أن"هذه الأطراف المتضررة تقوم ببث عبر قنوات التواصل الاجتماعي مخاوف بشأن هذه التظاهرات".

وأوضح أن"التظاهرات توجه رسالة لرفض الإنتهاكات الأخيرة من القوات الأمريكية والقوات الأخرى على السيادة العراقية" لافتاً الى أن"التظاهرات ستدعو أيضاً الى الإصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين".

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وتابع ان "الصدر كلف أصحاب القبعات الزرقاء بحماية تظاهرات يوم غد".

وكان الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أشار الى أن"تظاهرة الجمعة لديها مطلبان: الأول رفض الوجود الأميركي بعد الإعتداءات على العراقيين، ومحاربة الفساد والفاسدين" مؤكداً أن"السيد الصدر أول من أيّد تظاهرات تشرين وطالب بإنهاء الفساد والدعوة لانتخابات مبكرة، وأن السيد الصدر حدد تعليمات لتظاهرات الجمعة بعدم رفع أي شعار سوى العلم العراقي ،ومن لم يقتنع بالتعليمات عليه ألّا يشارك في التظاهرة".

ونفى العبيدي الأنباء التي تحدثت عن الدعوة لتظاهرة الجمعة بأنها جاءت بضغط من إيران، مبيناً أن الصدر كان في إيران وأيّد تظاهرات تشرين في يومها الأول وكذلك كان في إيران عندما رفض عمليات القتل التي حصلت والقمع بالرغم من أن الجميع يعرف أن الجهة الإيرانية وبعض الأطراف العراقية كانت لا تريد اعتصامات تشرين"، مبيناً أن "الصدر أراد من خلال تظاهرة الجمعة المقبل أن يثبت لجميع الأطراف كيف يمكن أن تكون المليونية وإثبات القدرة على الحضور".