بالفيديو.. من يعرقل تسمية بديل عبد المهدي؟

تصعيد مستمر ... من يعرقل تسمية بديل عبد المهدي ؟
خارج الاروقة السياسية يستمر المحتجون في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب بالتصعيد تنديدا بتجاهل القوى السياسية مطالبهم باختيار رئيس وزراء مستقل والتأخر في تحديد ملامح البديل الجديد أمر يعتبره البعض بأن رئيس الجمهورية يحاول استثمار عامل الوقت بعد أن انحصرت دائرة المنافسة بين المرشحين محمد توفيق علاوي ومصطفى الكاظمي وعلي شكري، ففي وقت تسابق به الاطراف السياسية جهود اختيار بديل عبد المهدي يبعث رئيس الجمهورية بطلب حضور الى أكثر من مئة وسبعين نائباً للخروج بمؤتمر صحافي تمهيداً لتكليف وزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي بمهام رئاسة الحكومة العراقية الجديدة لكن حضور النواب بعددهم الثلاثة عشر جعل صالح في موقف صعب دفعه لإرجاء الموعد والسفر نحو دافوس.
ووسط الجدل الراهن و تصاعد حمى الاحتجاجات واستعداد الصدر و فصائل المقاومة العراقية للخروج بتظاهرة مليونية منددة بالاحتلال يلتقي برهم صالح على هامش منتدى دافوس بالرئيس الاميركي دونالد ترامب وهو لقاء استبق بنار التهديدات التي اطلقتها كتائب حزب الله والنجباء للرئيس صالح محذرة اياه بالحرف الواحد لا مصافحة مع ترامب وبخلافها لا أهلاً ولا سهلاً بك ولا وجود لك في بغداد، لكن اللافت في هذا اللقاء أن صالح و ترامب لم يناقشا خروق السيادة العراقية ولا قصف قطعات الحشد الشعبي في القائم ولا اغتيال ابو مهدي المهدس و قاسم سليماني عند مطار بغداد واكتفى الطرفان ببيان تضمن عموميات صراع المنطقة، ناهيك عن اجتماع مفصلٍ مع نيجيرفان بارزاني قبل لقائه رئيس الدولة الاتحادية الذي غادر البلاد تغرق بنار البديل المفقود وطوفان الغضب الشعبي.
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