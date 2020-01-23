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العراق يهزم نيوزلندا في بطولة آسيا لكرة اليد

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2020-01-23 | 12:21

العراق يهزم نيوزلندا في بطولة آسيا لكرة اليد

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تغلب المنتخب الوطني لكرة اليد، على نظيره النيوزلندي في إطار منافسات بطولة آسيا المقامة منافساتها في الكويت.
المواجهة التي أقيمت على قاعة سعد العبد لله، انتهت بفوز اسود الرافدين بنتيجة 42-29، ليحقق الفوز الثالث على التوالي في المسابقة.

وكان العراق قد تغلب على الصين بنتيجة 38-31 وعلى أستراليا بنتيجة 26-31 في الجولتين السابقتين لحاسب الأدوار الترتيبية من 9-13.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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