العراق يهزم نيوزلندا في بطولة آسيا لكرة اليد

المواجهة التي أقيمت على قاعة سعد العبد لله، انتهت بفوز اسود الرافدين بنتيجة 42-29، ليحقق الفوز الثالث على التوالي في المسابقة.

وكان العراق قد تغلب على الصين بنتيجة 38-31 وعلى أستراليا بنتيجة 26-31 في الجولتين السابقتين لحاسب الأدوار الترتيبية من 9-13.

