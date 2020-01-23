العراق يهزم نيوزلندا في بطولة آسيا لكرة اليد

2020-01-23 | 12:21
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تغلب المنتخب الوطني لكرة اليد، على نظيره النيوزلندي في إطار منافسات بطولة آسيا المقامة منافساتها في الكويت.
المواجهة التي أقيمت على قاعة سعد العبد لله، انتهت بفوز اسود الرافدين بنتيجة 42-29، ليحقق الفوز الثالث على التوالي في المسابقة.
وكان العراق قد تغلب على الصين بنتيجة 38-31 وعلى أستراليا بنتيجة 26-31 في الجولتين السابقتين لحاسب الأدوار الترتيبية من 9-13.
وكان العراق قد تغلب على الصين بنتيجة 38-31 وعلى أستراليا بنتيجة 26-31 في الجولتين السابقتين لحاسب الأدوار الترتيبية من 9-13.
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