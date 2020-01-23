باكستان تختبر صاروخا باليستيا بنجاح 'فيديو'

نقلت صحيفة "ديلي تايمز" عن القوات المسلحة الباكستانية أن باكستان نجحت في اختبار صاروخ "حتف -3" الباليستي.
وتم إطلاق الصاروخ في إطار مناورات قيادة قوات الجيش الاستراتيجية، التي تهدف إلى التدرب على إجراءات الاستعداد التشغيلي.
وأشارت القوات المسلحة الباكستانية إلى أن مدى الصاروخ "حتف-3" يصل إلى 290 كم.وصاروخ "حتف-3"، المعروف أيضًا باسم "غزنيفي" - تكريماً لحاكم القرن الحادي عشر محمود غزنيفي - صاروخ باليستي قادر على حمل رأس نووي.
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