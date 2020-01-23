دعا السفير العراقي في لندن محمد جعفر الصدر، اليوم الخميس، كافة المؤسسات والشركات البريطانية إلى دعم العراق ثقافيًا واقتصاديًا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن سفير جمهورية العراق في لندن محمد جعفر الصدر شارك في احتفالية انجاز اعمال متحف البصرة الحضاري التي نظمها المعهد البريطاني لدراسة العراق وجمعية اصدقاء متحف البصرة في العاصمة البريطانية لندن.
واضاف البيان، أن السفير القى كلمة بالمناسبة، اكد فيها دور الثقافة المهم في بناء المجتمعات وضرورة حماية الإرث التاريخي الكبير للعراق، لما يشكله متحف البصرة الحضاري خطوة مهمة في هذا الاتجاه، كما استذكر ببالغ الحزن الآثارية العراقية الراحلة الدكتورة لمياء الكيلاني التي كانت احد مؤسسي هذا المتحف.
واضاف البيان، أن السفير القى كلمة بالمناسبة، اكد فيها دور الثقافة المهم في بناء المجتمعات وضرورة حماية الإرث التاريخي الكبير للعراق، لما يشكله متحف البصرة الحضاري خطوة مهمة في هذا الاتجاه، كما استذكر ببالغ الحزن الآثارية العراقية الراحلة الدكتورة لمياء الكيلاني التي كانت احد مؤسسي هذا المتحف.
ودعا السفير، كافة المؤسسات والشركات البريطانية إلى دعم العراق ثقافيًا واقتصاديًا.
كانت هذه تفاصيل خبر جعفر الصدر يدعو بريطانيا إلى دعم العراق ثقافيًا واقتصاديًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.