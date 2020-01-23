جعفر الصدر يدعو بريطانيا إلى دعم العراق ثقافيًا واقتصاديًا

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن سفير جمهورية العراق في لندن محمد جعفر الصدر شارك في احتفالية انجاز اعمال متحف البصرة الحضاري التي نظمها المعهد البريطاني لدراسة العراق وجمعية اصدقاء متحف البصرة في العاصمة البريطانية لندن.واضاف البيان، أن السفير القى كلمة بالمناسبة، اكد فيها دور الثقافة المهم في بناء المجتمعات وضرورة حماية الإرث التاريخي الكبير للعراق، لما يشكله متحف البصرة الحضاري خطوة مهمة في هذا الاتجاه، كما استذكر ببالغ الحزن الآثارية العراقية الراحلة الدكتورة لمياء الكيلاني التي كانت احد مؤسسي هذا المتحف.

ودعا السفير، كافة المؤسسات والشركات البريطانية إلى دعم العراق ثقافيًا واقتصاديًا.