الاعرجي: ‏الكتل السياسية لا تقدر خطورة المرحلة

وقال الاعرجي في تغريدة على "تويتر"، اطلعت عليها الخليج 365، "‏لم تُقدِّر الكتل السياسية - للأسف الشديد - خطورة المرحلة التي يمرُّ بها عراقنا الحبيب".

واضاف أن "السيادةُ اُنتهكت والشعبُ انتفض والحياةُ بجميع مفاصلها عُطّلت، إلا أن تلك الكتل لم تتقدم ولو خطوة في تشكيل حكومةٍ ترتقي لمستوى هذه الأحداث".



ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق ، احتجاجاتهم للشهر الرابع على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.