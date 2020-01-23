الاعرجي: ‏الكتل السياسية لا تقدر خطورة المرحلة

اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم الخميس، أن الكتل السياسية "لاتقدر المرحلة الخطرة التي تمر بها البلاد"، مشيرا الى أنها لم ترتقي لمستوى هذه الأحداث.
واضاف أن "السيادةُ اُنتهكت والشعبُ انتفض والحياةُ بجميع مفاصلها عُطّلت، إلا أن تلك الكتل لم تتقدم ولو خطوة في تشكيل حكومةٍ ترتقي لمستوى هذه الأحداث".
ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق ، احتجاجاتهم للشهر الرابع على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
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