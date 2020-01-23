نائبة: تعيين شخص عليه مؤشرات كثيرة وكيلاً لوزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج وكالةً

وذكرت نصيف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "بعد انتهاء مهام أحد حيتان الفساد (أ . ح. ط) وإحالته الى التقاعد لبلوغه السن القانونية، أرسلت الوزارة كتاباً الى حكومة تصريف الأعمال بتعيين شخص آخر بديلاً له ليصبح وكيلاً للوزارة لشؤون الانتاج (وكالة) وهو (س. ف. ج)، وهذا الشخص عليه مؤشرات كثيرة، من بينها التلاعب بالوقود والعمل لصالح شخصين مهمين في مجال الوقود، كما تسبب بخراب محطة جنوب بغداد سنة ٢٠١٤ بسبب الغش واستخدام مواد غير صالحة، والكارثة أن شهادته كيمياء اي أنه بعيد عن هذا التخصص".وأضافت نصيف، أن "هذا الشخص اشترى المنصب لتحقيق منفعة مادية من خلاله، والمنصب لمن يدفع أكثر، وهو الرابح في النهاية من السحت الحرام"، متسائلة: "كيف يمكن لحكومة تصريف الأعمال الموافقة على تمرير كتب رسمية تتضمن تعيين أشخاص في الدرجات الخاصة؟"

وشددت نصيف على "ضرورة تدخل الجهات الرقابية المعنية والتحقيق في القضية وإلغاء تعيين هذا الشخص وكيلاً لشؤون الانتاج"، مبينة أن "هذا الملف سيحال إلى هيئة النزاهة خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن كل من يعبث بمقدرات هذا البلد سيلعنه الشعب والتأريخ".