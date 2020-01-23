قالت النائبة عالية نصيف، الخميس، إنه تم تعيين شخص "عليه مؤشرات كثيرة" وكيلاً للوزارة لشؤون الإنتاج وكالة، مشيرةً إلى أن هذا الملف سيحال إلى هيئة النزاهة.
وأضافت نصيف، أن "هذا الشخص اشترى المنصب لتحقيق منفعة مادية من خلاله، والمنصب لمن يدفع أكثر، وهو الرابح في النهاية من السحت الحرام"، متسائلة: "كيف يمكن لحكومة تصريف الأعمال الموافقة على تمرير كتب رسمية تتضمن تعيين أشخاص في الدرجات الخاصة؟"
وشددت نصيف على "ضرورة تدخل الجهات الرقابية المعنية والتحقيق في القضية وإلغاء تعيين هذا الشخص وكيلاً لشؤون الانتاج"، مبينة أن "هذا الملف سيحال إلى هيئة النزاهة خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن كل من يعبث بمقدرات هذا البلد سيلعنه الشعب والتأريخ".
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة: تعيين شخص عليه مؤشرات كثيرة وكيلاً لوزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج وكالةً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.