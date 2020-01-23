الصدر مغردا: دقت ساعة الاستقلال والسيادة وابشروا بعراق مستقل يحكمه الصالحون

غرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، ان ساعة الاستقلال والسيادة دقت، فيما خاطب العراقييين بالقول "ابشروا بعراق مستقل يحكمه الصالحون". وقال الصدر في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "قد رفع أذان الوطن: موطني موطني الكمال والفناء في رباك في رباك، الصلاح للنظام .. والجلاء للغزاة الغزاة کي اراك کي اراك – سيدا وعاليا.. كي اراك كي اراك، صالحا وامنا.. موطني موطني". Advertisements واضاف "فيا رجال الوطن .. ويا نساء الوطن - ویا براعم الوطن – حان وقت الوطن ودقت ساعة الإستقلال والسيادة، فهل أنتم عاشقون للوطن". وتابع "نعم يا عشاق الوطن هبوا لنصرة المعشوق فهو يستصرخكم ولا تنقضوا العهد إن العهد كان مسؤولا"، مخاطبا العراقيين "فأبشروا بعراق مستقل يحكمه الصالحون لافساد فيه ولا غزاة فهمم العشاق تزيل الطغاة".



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