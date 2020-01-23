'فيفا' يوافق على استقالة اتحاد الكرة

وأرسل الاتحاد العراقي، استقالته الجماعية يوم أمس الثلاثاء، بعد اتفاقه على تقديمها مع النجم الدولي السابق، عدنان درجال، مقابل تنزل درجال عن جميع القضايا التي رفعها ضد الاتحاد في المحاكم المحلية ومحكمة "كاس".ومن المقرر ن يرسل "فيفا" نسخة من موافقته على استقالة الاتحاد الى الاتحاد الاسيوي ايضاً.

وستعقد عمومية اتحاد الكرة يوم السبت المقبل، اجتماعاً من اجل تشكيل هيئة مؤقتة لقيادة الاتحاد تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة.

