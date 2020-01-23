- 1/2
- 2/2
2020-01-22 | 23:04
564 مشاهدة
وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على الاستقالة الجماعية للاتحاد العراقي لكرة القدم.
وأرسل الاتحاد العراقي، استقالته الجماعية يوم أمس الثلاثاء، بعد اتفاقه على تقديمها مع النجم الدولي السابق، عدنان درجال، مقابل تنزل درجال عن جميع القضايا التي رفعها ضد الاتحاد في المحاكم المحلية ومحكمة "كاس".
ومن المقرر ن يرسل "فيفا" نسخة من موافقته على استقالة الاتحاد الى الاتحاد الاسيوي ايضاً.
وستعقد عمومية اتحاد الكرة يوم السبت المقبل، اجتماعاً من اجل تشكيل هيئة مؤقتة لقيادة الاتحاد تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة.
ومن المقرر ن يرسل "فيفا" نسخة من موافقته على استقالة الاتحاد الى الاتحاد الاسيوي ايضاً.
وستعقد عمومية اتحاد الكرة يوم السبت المقبل، اجتماعاً من اجل تشكيل هيئة مؤقتة لقيادة الاتحاد تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر 'فيفا' يوافق على استقالة اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.